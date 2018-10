10 PV’s voor overtredingen sproeiverbod

Op basis van een schriftelijke vraag in het Vlaams parlement raakten begin oktober reeds cijfers bekend over het toezicht op het zogenaamde sproeiverbod in andere provincies, maar niet voor West-Vlaanderen.

Provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) vroeg daarom de cijfers op bij de gouverneur. Intussen is het wel mogelijk om deze ter beschikking te stellen, omdat de maatregelen voldoende lang voorbij zijn. Groen is tevreden dat hieruit blijkt dat het toezicht in West-Vlaanderen zeker niet lakser is dan in andere provincies. Er zijn 10 PV’s opgemaakt (tegenover 18 boetes in de rest van Vlaanderen), 10 geregistreerde mondelinge waarschuwingen, 36 interventies na meldingen en 64 geregistreerde gerichte toezichten.

Maarten Tavernier : "Nu het opnieuw een lange periode erg droog is, lijkt het duidelijk dat de klimaatverandering zal zorgen dat dit soort situaties in de toekomst geen uitzondering meer zullen zijn. De uitdaging voor de toekomst wordt dan ook niet alleen om watervoorraden aan te leggen, maar ook en vooral om de watervraag te beperken. Andere landbouwmethodes, aanpassen van teelten, andere manieren van water geven zijn mogelijkheden om met het beschikbare water meer te kunnen doen. Groen roept het provinciebestuur op om ook hiervan een prioriteit te maken."