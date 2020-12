10 nieuwe trajectcontroles en camera's in West-Vlaanderen

"Het aantal ongevallen daalt gevoelig op plaatsen waar een trajectcontrole ingevoerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich ook veel beter aan de toegelaten snelheid houden voor en na het gecontroleerde traject", aldus Peeters in het persbericht.

Eerder dit jaar had ze al beslist om lokale besturen nauwer te betrekken. "Lokale besturen weten als geen ander in te schatten welke veiligheidsmaatregelen aangewezen zijn op hun grondgebied en kunnen, in de gezamenlijke strijd naar minder verkeersslachtoffers, dan ook zelf voorstellen lanceren tot het plaatsen van roodlichtcamera's, snelheidscamera's en trajectcontroles", zegt de minister.

Peeters voegt eraan toe dat ze in 2021 extra middelen uittrekt voor verkeersveiligheid, waaronder een bedrag van ruim 15 miljoen euro voor handhaving. Daarvan gaat 4,4 miljoen euro naar specifieke vragen van lokale besturen.

Overzicht met alle installaties:

Provincie Gemeente/stad Locatie Installatie West-Vlaanderen Oostende R31 x N346 Roodlichtcamera West-Vlaanderen Roeselare R32 x Hoogleedsesteenweg Roodlichtcamera West-Vlaanderen Menen N43 Gentsesteenweg Snelheidscamera West-Vlaanderen Wervik N303 Snelheidscamera West-Vlaanderen Zedelgem N368 Trajectcontrole West-Vlaanderen Oudenburg N358 Trajectcontrole West-Vlaanderen Oudenburg N367 Trajectcontrole West-Vlaanderen Oudenburg N368 Trajectcontrole West-Vlaanderen Kortrijk N43 Trajectcontrole West-Vlaanderen Ardooie N35 Trajectcontrole

