10 nieuwe namen voor Alcatraz

Met VIO-LENCE, EXODUS en ARTILERY geven ze tevens een extra boost aan de reeds indrukwekkende reeks thrashbands die eerder al hadden aangekondigd. Oude rotten RAVEN en LOUDNESS brachten allebei in 1981 hun debuutplaat uit en die 40ste verjaardag komen ze op Alcatraz vieren. Ook een band die traditionele metal hoog in haar vaandel draagt, is het Canadese UNLEASH THE ARCHERS, onder leiding van de opvallende verschijning van frontvrouw Brittney Slayes.

Wat met death metal? BAEST komt uit Denemarken, is jong en beloftevol. Voor FLEDDY MELCULY was het een pechjaar. Je nieuwe plaat uitbrengen net wanneer Covid-19 neerstrijkt en als gevolg daarvan meer dan twee dozijn concerten moeten verplaatsen, je wilt het als band niet meemaken. Fleddy en co bleven echter niet bij de pakken zitten, brachten de ene succesvolle single na de andere uit en verlegden inmiddels alle uitgestelde shows naar 2021. Ook Alcatraz staat tussen die indrukwekkende concertlijst.Ook het IJslandse SÓLSTAFIR komt langs. Hun aparte postrock/metal is absoluut zeldzaam.

Alcatraz Festival vindt plaats op 12, 13, 14 & 15 augustus 2021 op de evenementenweide aan sportcampus Lange Munte in Kortrijk. Uiteraard nog steeds onder voorbehoud.