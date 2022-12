10 miljoen voor restauratie Thermae Palace

Het majestueuze erfgoedcomplex Thermae Palace is vandaag in slechte staat en heeft nood aan dringende restauratiewerken. Met de investering van de Vlaamse Regering kunnen de eerste werken starten.

‘Ik ben blij dat ik kan aankondigen dat de Vlaamse Regering definitief het startschot heeft gegeven om de broodnodige werken aan deze iconische site te starten. We spreken hier over een grootschalig restauratieproject. Door 10 miljoen te investeren kunnen de meest dringende, structurele werken uitgevoerd worden. Deze eerste investering zorgt ervoor dat de verschillende stakeholders een mooie basis hebben om een haalbaar restauratie- en herbestemmingsplan uit te voeren.’, aldus minister Matthias Diependaele.

Koninklijke Gaanderijen opgeknapt

Met de premie worden de gestutte Koninklijke Gaanderijen opgeknapt. De daken worden hersteld net als de natuursteen en de keramische vloeren. Het buitenschrijnwerk en de houten banken worden vernieuwd naar historisch model en er worden aanpassingswerken uitgevoerd in functie van integrale toegankelijkheid.

Het Thermae Palace krijgt nu in eerste instantie een casco restauratie. Het gebouw wordt waterdicht gemaakt en alle daken worden geïsoleerd. Ook betonrotherstel, gevelrestauratie, het terug open maken van de oostelijke en westelijke gaanderijen, restauratie en vernieuwing van buitenschrijnwerk naar historisch model met dubbele beglazing en restauratie van alle smeed- en gietijzeren balustraden zijn aan de orde.

Burgemeester Bart Tommelein van de stad Oostende is een tevreden man; “Oostendenaars wachten al jaren om dit prachtig monument opnieuw te zien stralen. Ook voor bezoekers is het gebouw onlosmakelijk verbonden met Oostende. Het Thermae Palace is één van de iconische gebouwen van onze stad. Met het stadsbestuur stellen we alles in het werk om verschillende gebouwen met grote erfgoedwaarde opnieuw te laten stralen. De budgetten nodig om dit gebouw terug haar glorie terug te geven zijn ongezien maar dankzij deze investering zetten we een eerste stap naar een nieuwe toekomst,”