10 jaar gouverneur Decaluwé: "Een topjob"

Carl Decaluwé is vandaag precies 10 jaar gouverneur van West-Vlaanderen. Al vanaf zijn eerste werkdag profileerde hij zich in zijn nieuwe functie. Sommige noemen hem de sheriff, anderen zijn vol lof. Zelf vindt hij het een topjob.

Op z'n 51e legde Decaluwé de eed af in handen van zijn streekgenoot en Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Op zijn 51ste wist hij niet goed waar hij begon. Carl Decaluwé: "Hoh. Ja en neen. Ik wist dat een gouverneur rond noodplanning en veiligheid een cruciale rol speelt binnen de provincie. Maar van veel dingen was ik eerlijk waar niet op de hoogte. Maar ik zeg altijd: al doende leert men."

" Een topjob, een jongensdroom "

Ook privé houdt de gouverneur van water en de zee. De scheepsramp met de Flinterstar vergeet hij dan ook niet snel. Misschien daarom dat hij het gouverneurschap in West-Vlaanderen een topjob noemt. "De zee is voor een stuk mijn tweede natuur. Ook het maritieme, het militaire. De marine interesseert mij enorm. En dat je dan ook voorzitter wordt van de Kustwacht, het Vlaams Instituut voor de Zee. Al die dingen ook bestuurlijke autoriteit op zee. Dan komt bijna een jongensdroom uit hé."

De hand schudden van Xiiping

Decaluwé heeft ook duidelijk iets met China. Meer nog dan zijn voorganger Paul Breyne. "Dit was nog altijd één van de hoogtepunten. Als je een wereldleider hier in de residentie hebt, de president Xi Jinping met zijn echtgenote. Je zit daarmee aan tafel met de Europese president, de koning en de Eerste minister. Dan voel je wel eens in je arm of dit echt is hé. En als je met die foto's in China uitpakt, dan gaan de deuren daar open."