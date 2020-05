Er is dit jaar dan toch een rally van Ieper, van 1 tot 3 oktober. Normaal is de rally aan het begin van de zomer, maar ook hier was corona de spelbreker.

Een nieuwe datum vinden voor de rally was niet eenvoudig: veel evenementen en wielerwedstrijden zijn ook naar het najaar verschoven.

Compromis

Begin oktober is dus het compromis, de rally is zo tegelijk de perfecte voorbereiding op het WK in Duitsland, halfweg oktober. De stad Ieper is tevreden want de rally is ook voor de horeca belangrijk. Maar ze blijven nuchter: ook de nieuwe datum is onder voorbehoud van de coronacrisis.

