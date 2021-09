1 september écht een nieuwe start

Ook de schoolstart in het middelbaar onderwijs moet er één zijn van herwonnen vrijheden. Zoals in het Klein Seminarie in Roeselare.

Heel wat coronaregels op school mogen op de schop. Wat de leerlingen altijd zal bijblijven zijn de mondmaskers en het afstandsleren. Spijt dat die zo goed als weg zijn, is er vooral niet. Eén september is echt een nieuw begin. 'De regels zijn nu vrij duidelijk. Mondmaskerplicht is nu minder streng. Vroeger gold de plicht op de hele campus. Leerlingen die vanmorgen toekwamen waren het nog gewoon van vorig jaar. Dit jaar mogen de maskers af buiten', zegt Eva Stael, directeur van het Klein Seminarie Roeselare.

De zesdejaars hebben er woelige schooljaren opzitten. Soms wekenlang afstandsleren via de laptop, schoolreizen konden ook al niet, het is best wat geweest. 'Ik denk dat het voor de meesten moeilijk was. Ook voor de leerkrachten. Antwoorden en vragen liepen veel moeilijker online. Het was soms moeilijk om je aandacht te houden in de onlinelessen en ook moeilijk om 's avonds te blijven studeren ook al zat je al de hele dag aan je bureau,' zegt Arend Verdonck, één van de 122 leerlingen uit het zesde jaar.

'Ik kijk erg uit naar de schoolreis, ik denk naar Londen dit jaar. Vorig jaar hebben we Amsterdam en Parijs gemist. En het is natuurlijk ook leuker om zonder masker in de klas te zitten en heel tijd te moeten nadenken over wat kan en wat niet', vult Floris Priem aan.

Iedereen op school hoopt dat er geen klasquarantaines komen. De meeste leerlingen in het middelbaar zijn nu ook dubbel gevaccineerd.