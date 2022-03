1 op vijf jongeren heeft donkere gedachten

Dat blijkt uit een bevraging van het centrum voor algemeen welzijn in Zuid-West-Vlaanderen. Ook met zichzelf in de knoop liggen en eenzaamheid komen vaak aan bod. Daarom wil het CAW jongeren uit Harelbeke, Kuurne, Wevelgem en Deerlijk ondersteunen en een luisterend oor bieden.

"Ik durfde niet meer buiten komen"

Dat er nood is aan extra ondersteuning bij jongeren, getuigen Lisa en Sam. De ene is 20 en zat twee jaar in een psychiatrische instelling voor depressieve gedachten. "Ik heb zelf een lastige periode doorgemaakt. De eerste keer vooral voor depressie en traumaklachten. De tweede keer omdat ik heel angstig was. Dat ik een angststoornis had en dat ik dus niet meer buiten durfde", getuigt Lisa. (Lees verder onder de foto.)

De ander is 25 en hoort in zijn jeugdhuis regelmatig verhalen van jongeren die nood hebben aan een luisterend oor. "Altijd van thuis les volgen, heeft een grote factor gespeeld in het sociale leven van jongeren", vertelt Sam. "Mensen leren kennen en zelf groeien in de omgang met mensen, is volledig weggevallen voor velen. Zeker de generatie die bij ons komt, 14 tot 16 jaar, heeft dat nog allemaal niet gehad."

Niet alleen hun ervaringen, maar ook die van anderen tonen dus dat er nood is aan ondersteuning.