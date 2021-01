1 op de 4 West-Vlaamse kmo's vecht om te overleven

Uit de recentste cijfers van het studiebureau Graydon blijkt dat ruim 24% van de gezonde West-Vlaamse kmo’s momenteel ernstig in de gevarenzone zit. “Afgelopen zomer waren er dat nog 1 op 5”, zegt Wouter Blomme, directeur Unizo West-Vlaanderen. Een faillissementengolf blijft een reële dreiging.

"Uit analyse van de cijfers kunnen we afleiden dat 1 op 4 van de bedrijven op korte termijn niet beschikt over de nodige reserves om deze crisis te overleven. Dit terwijl ze nochtans wel financieel gezond waren vóór de crisis", zegt UNIZO. “Maar waar afgelopen zomer nog de helft van de West-Vlaamse ondernemers de crisis zonder veel problemen zou overleven, daalt dat percentage verder tot amper 44%”, analyseert Wouter Blomme. “Het moratorium op faillissementen dat afgelopen december in de Kamer werd goedgekeurd, brengt voor een deel van hen soelaas, maar de voorwaarden zijn te strikt. De verlenging loopt ook af eind deze maand en dus dreigt in de komende weken en maanden een golf van faillissementen over onze provincie te spoelen.”

Kust scoort beter

De grootste steden en gemeenten in West-Vlaanderen geven weliswaar een zeer divers beeld. Brugge en Oostende blijken blijken het beste bestand te zijn. De cijfers wijzen ook op een grotere overlevingskans voor ondernemers aan de kust. “Met een gemiddelde van 50,71% voor gans de kust, met individuele uitschieters tot ruim 57%, scoort de kust beter dan het West-Vlaams (43,8%) én Vlaams (46,9%) gemiddelde. De faillissementsgolf zal dus niet via de kust aanspoelen”, besluit Wouter Blomme.

Begeleiding

Een goede begeleiding zal nodig zijn om na dit debacle de ondernemersdroom te blijven koesteren. Dat kan door de praktische en financiële obstakels na een faillissement zo snel als mogelijk weg te werken, met het oog op een heropstart. “Het leven van de gefailleerde zo snel mogelijk terug op de rails krijgen en zijn ondernemerschap blijvend stimuleren is essentieel voor de ondernemer zelf, zijn omgeving en onze economie”, besluit Wouter Blomme.

Cadcamatic

Cadcamatic in Oostkamp is een technologiebedrijf dat matrijzen en precisieonderdelen maakt en productieprocessen automatiseert. Uiteraard voelt ook dit bedrijf de economische weerslag die corona veroorzaakt, maar het heeft door creatieve ingrepen de crisis afgewend.