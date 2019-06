1 jaar cel geëist voor dodelijke duw aan zomerbar

Een man (24) uit Zonnebeke riskeert één jaar cel voor de fatale duw die hij zou hebben gegeven aan een man (28) aan zomerbar Le Jardin in Langemark. De man overleed aan zijn verwondingen. De verdachte ontkent de feiten.

Het incident gebeurde op 30 september 2017 aan de pop-up zomerbar Le Jardin, op de sluitingsavond. Het kwam tot een ruzie tussen enkele jongeren. Het slachtoffer kreeg een duw en viel op zijn achterhoofd.

De verdachte ontkent dat hij het slachtoffer een duw gaf. Hij stond ook terecht voor twee andere feiten van agressie op de Kasteelcross in Zonnebeke en in een café in Passendale. Voor dat laatste incident wordt ook zijn broer vervolgd.

De rechtbank velt een vonnis op 24 juni.

De familie van het slachtoffer ging vorig jaar op zoek naar de drager van zijn donorhart.

BEKIJK OOK: