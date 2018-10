1 dag niet: 6 tips om je huis te beschermen tegen inbraak

In België worden er dagelijks meer dan 144 woninginbraken gepleegd. Hier lees je enkele tips hoe je een woninginbraak kan voorkomen.

Registreer en merk je waardevolle bezittingen

Je waardevolle bezittingen merken en registreren heeft één groot voordeel: bij diefstal kan je makkelijker aangifte doen en aantonen welke producten er gestolen werd uit jouw huis. Hiermee help je niet alleen jezelf, maar ook de politie. Zij kunnen dan gerichter op zoek gaan naar je spullen en jij krijgt sneller je gestolen voorwerpen terug. Dit brengt ook een nadeel met zich mee, voor de dief. Hij kan dan veel moeilijker je spullen verkopen, omdat ze gemerkt zijn.

Je kan je waardevolle bezittingen makkelijk registreren via dit formulier. Hierop kan je alle nodige informatie van je bezittingen registreren: merk, uiterlijke kenmerken (zoals een kras of een sticker), serienummer... Je kan er ook een foto aan toevoegen voor de volledigheid.

Foto's nemen van je bezittingen is ook altijd een goed idee, zeker als het om juwelen, kunstwerken... gaat. Met een kleurenfoto kan de politie zeker aan de slag.

Je bezittingen merken kan je ook makkelijk doen: breng er zelf een nummer op aan die er als volgt uitziet: begin het nummer met een P (van preventie) en sluit af met een C (criminaliteit). Je nummer ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: P00000000000C. Merken doe je het best met een graveerpen of onuitwisbare inkt, zodat de dieven er niets aan kunnen veranderen.

Sociale maatregelen

Praat met je buren en zorg voor een goed contact met hen. Laat het hen weten als je op reis bent, spreek af met je buren, familieleden of vrienden om de brievenbus te komen legen. Spreek ook zeker af met je buren dat ze jou of een familielid contacteren als ze iets verdacht zijn bij je thuis terwijl je weg bent.

Als je verdachte dingen merkt in je buurt, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met het nummer 101. Als de politie is verwittigd, probeer dan een foto te nemen van de verdachte wagen of persoon.

Organisatorische maatregelen

Dit zijn heel eenvoudige maatregelen. Zorg ervoor dat je je sloten goed gebruikt, laat ramen niet open staan als je het huis verlaat, draag zorg voor je sleutels (berg zeker geen op onder een bloempot buitenshuis), geef de indruk dat er iemand thuis is... Meer organisatorische maatregelen lees je hier.

Mechanische maatregelen

Zorg dat de 'zwakke' punten in je huis goed beveiligd zijn: zorg ervoor dat alle ingangspunten (kelderraam, schuiframen...) goed gesloten zijn. Onderzoek wees uit dat een dief gemiddeld na 3 minuten zijn poging tot inbreken opgeeft, dus die extra beveiliging is het zeker waard. Lees hier meer tips om via mechanische maatregelen je huis te beschermen tegen inbraak.

Bezoek ook zeker eens het virtuele huis of - appartement om de verschillende mogelijke toegangspunten voor inbrekers te zien. Je komt zo ook te weten hoe je ze kan beveiligen.

Elektronische maatregelen

Deze maatregelen zijn een must voor huizen met meer kans op inbraak. Zorg voor een goed beveiligingssysteem, die correct geïnstalleerd is. Dit systeem kan vooral de dieven afschrikken, maar vertraagt ze niet. De meeste systemen sturen ook meteen een bericht naar de politie en zorgen ervoor dat je buurtbewoners ook alert zijn. Er is natuurlijk een wetgeving omtrent beveiligingssystemen die je in je achterhoofd moet houden.

Doe een beroep op een diefstalpreventieadviseur

Dat klinkt duur, maar het is helemaal gratis. Hij komt op bezoek in je huis en geeft advies op maat. Zijn advies is neutraal, objectief en goed om in je achterhoofd te houden. Wat je met zijn aanbevelingen doet, ligt helemaal in jouw handen. Contact opnemen met een diefstalpreventieadviseur uit de buurt kan hier.

Tips en tricks

7 manieren om een inbreker te ontmoedigen en 7 tips om inbraken in je appartement te voorkomen kan je hieronder lezen. Dit zijn tips die 1 dag niet op hun website deelt.