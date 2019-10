1 april-grap van Druivelaar brengt 150 mensen naar drukkerij in Heule

Zo’n 600 mensen hebben zich laten vangen door de 1 aprilgrap van de Druivelaar. De scheurkalender kondigde op 31 maart aan dat iedereen op 4 oktober druiven zou mogen komen proeven in de tuin van de drukkerij in Heule.

“Tegen de zuidelijk gerichte muur achter de vijver werden druivelaarstruiken aangeplant, die zich daar duidelijk - om het op zijn West-Vlaams uit te drukken - jeunen’ (goed gedijen) en ondertussen weelderige vruchten voortbrengen”, stond op het kalenderblad te lezen.

Hoewel de boodschap als mop bedoeld was, kreeg de redactie een 600-tal reacties binnen. “Onze aprilvis was een groot succes”, zegt Christine Desmet, redactrice van De Druivelaar. “We kregen 400 mails en een stuk of 200 telefoontjes.” De eerste 150 lezers die reageerden, wordt op vrijdag 4 oktober ontvangen in de drukkerij." (lees verder onder de foto)

De fans mogen vandaag het productieproces in de drukkerij volgen en ze krijgen ook de nieuwste Druivelaar 2020 mee naar huis.