The Chapel opent Filmfestival Oostende

Gisterenavond is het Filmfestival van Oostende officieel geopend met de première van ‘The Chapel’. De nieuwste film van regisseur Dominique Deruddere lokte alvast de ‘beau monde’ uit de Belgische filmwereld naar de rode loper.

he Chapel, met Taeke Nicolai in de hoofdrol, vertelt het verhaal van een virtuoze concertpianiste die deelneemt aan de Koningin Elisabethwedstrijd. Samen met de elf andere finalisten wordt de pianiste traditiegetrouw afgezonderd in de Muziekkapel. Daar dreigt het echter mis te lopen. De stress, het isolement en een duister geheim zorgen voor donkere wolken, en dat nog voor ze een noot gespeeld heeft.

Gezinsproject

The Chapel is een filmproductie van Dominique Deruddere, al heeft z’n ganse gezin een aandeel in de film. Zo verzorgde Lorette, de vrouw van Deruddere, de kostuums. Ook de zonen van Dominique werkten mee aan de film.

Het filmfestival loopt negen dagen en sluit volgende zaterdag af met de uitreiking van de Ensors.