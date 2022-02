€700.000 voor restauratie West-Vlaamse projecten

Voormalige brouwerij in Brugge:

De voormalige brouwerij in Empirestijl in Brugge is nu een interieur- en decoratiezaak. De gevels en het dak zijn aan restauratie toe, veranderingen aan het dakgebinte hebben voor scheuren gezorgd aan de gevelbekleding. Er gaat 84.000 euro naar die restauratie

De Warande Heuvelland:

In Heuvelland gaan ze het buitenschrijnwerk van de voorgevel en de zuidgevel van de westvleugel van het kasteel De Warande vervangen en schilderen. Er komt ook dubbel glas. Vlaanderen kent daar 175.000 euro voor toe.

Elektriciteitscentrale Izegem

Er gaat ook 124.000 euro naar de restauratiewerken voor de site Museum Stoom & Stroom en Schoorsteen. De top van de schoorsteen gaan ze reconstrueren, de dichtgemetselde inkom gaat weer open en de lift in de schouw wordt afgebroken. De oude centrale is sinds 2015 beschermd monument.

Andere projecten

Er is verder ook geld voorzien voor de dakbedekking van de Sint-Antoniuskerk in Kortrijk, 83.000 euro, voor de synagoge in Oostende en nog eens 104.000 euro voor werken in de beschermde dorpskom van Vinkem.