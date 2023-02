“We weten nog altijd van niets”: vijf maanden na dood Jessy & Wibe in Rome

“We weten nog steeds van niets en dat is ondraaglijk”, zegt Jessy’s moeder uit Gullegem in de krant.

De twee vriendinnen stierven op 8 oktober 2022. Ze werden in een taxi aangereden door een Italiaanse chauffeur (38) die onder invloed was van drank, drugs en geen rijbewijs meer had. Hij pleegde ook vluchtmisdrijf.

Moeilijke zoektocht naar informatie

De moeder klaagt dat ze niet veel informatie krijgt van de Italiaanse politie.

“We hebben een Italiaanse advocaat onder de arm genomen, maar hij beweert dat we het politieverslag voorlopig niet mogen lezen van het gerecht. Als families blijven we in het ongewisse achter. Alsof alles in de doofpot is beland”, zegt ze in de krant.

