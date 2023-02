“Moeten er doden vallen?”: Club-supporters verbijsterd over stadiondossier

Supporters van Club Brugge reageren misnoegd over het uitblijven van een vergunning voor de bouw van een nieuw voetbalstadion. “Moeten er doden of gewonden vallen in een onveilig stadion?”, zegt Taskforce '5na12.

Dat is het supporterscollectief van Club Brugge dat zich al jarenlang inzet voor een nieuw Clubstadion.

“De supporter is het grootste slachtoffer van deze Processie van Echternach en mag ook wel eens worden gehoord”, zeggen ze. Al jaren deelt de supportersgroep foto's van de toestand van het huidige Jan Breydel-voetbalstadion op hun Facebook-pagina.

"Huidig stadion is rot"

"Onbegrijpelijk", zucht Ives Boone namens Taskforce ’5na12’, een actiegroep van supporters die al jaren ijvert voor een nieuw Clubstadion.

"Iedereen is met verstomming geslagen door dit arrest: politici, ons bestuur, de fans. Niemand begrijpt deze rechtspraak nog. Kan er nog wel iets gerealiseerd worden in Vlaanderen, vraagt men zich terecht af. Ons stadion is rot tot op het bot. Brokstukken vallen naar beneden, elektriciteitskabels liggen gevaarlijk bloot, het mos hangt aan de muren, toiletten stinken en lopen over, het water loopt langs de muren.

Het stadion beantwoordt gewoon niet meer aan de hedendaagse comfortbehoeften van de toeschouwer, die bij regenweer zijn of haar jas mag uitwringen."

"Kans groot dat stadion wordt afgekeurd"

"Al jaren wordt ook voorspeld dat er een dag komt dat veiligheidsdiensten het stadion zullen afkeuren en dat er dus geen competitievoetbal meer zal kunnen worden gespeeld."

"Die dag is niet meer veraf", meent Boone. "Binnen een tweetal jaar wordt het Europees voetballandschap hertekend en dreigt Club zijn Europese matchen elders te moeten afwerken. Dat zou pas een afgang zijn voor het Belgisch voetbal. Jan Breydel is gewoon op. We rijden recht op de muur af maar niet iedereen lijkt dat te beseffen.

Zestien (!) buurtbewoners vergallen het voor duizenden voetbalfans en versmachten langzaam de succesvolste voetbalclub van België in het laatste decennium.

Moeten er echt doden of gewonden vallen in ons aftands stadion vooraleer men inziet dat het allang niet meer 5 na 12 is maar reeds diep in de middag?", zeggen de misnoegde supporters.

