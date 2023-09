“Merkwaardig”: politicoloog Herwig Reynaert over N-VA-lijsttrekker Dedecker

Dat Jean-Marie Dedecker de N-VA-lijst in West-Vlaanderen zal trekken, is op zijn minst merkwaardig. Dat zegt professor Lokale Politiek aan de Universiteit Gent Herwig Reynaert uit Torhout.

“Het verbaast me”, zegt professor Reynaert. “Zeker omdat Jean-Marie Dedecker in het verleden soms liet verstaan dat hij wou stoppen met zijn parlementair werk in Brussel”.

"Merkwaardig als onafhankelijke"

Dedecker zou als onafhankelijke de Kamerlijst trekken voor N-VA in onze provincie, lekte gisteravond uit.

“Als onafhankelijke, blijkbaar. Ook dat is merkwaardig. De lijsttrekker is het uithangbord van de partij. Tot nu toe is Jean-Marie Dedecker geen lid van de N-VA omdat hij het wellicht niet eens is met sommige punten in het partijprogramma. Als onafhankelijke de lijst trekken, is op zijn minst vreemd te noemen."

Persmoment met meer uitleg

Vanmiddag geven Jean-Marie Dedecker en de partij N-VA meer uitleg op een persconferentie in Brussel.

BEKIJK OOK: