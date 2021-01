‘Popster’ Van Ranst belt met Anzegemnaar na open brief

D’Hondt wil dat de virologen en politici verder kijken dan de coronacijfers en rekening houden met de psychologische impact van de vele maatregelen. Z’n vriendin stapte uit het leven tijdens de eerste lockdown. Hij noemde Marc Van Ranst een ‘popster’ omdat hij heel vaak opduikt op tv, ook los van z’n expertise als viroloog. Van Ranst zocht te veel de ‘spotlights’ op.

“Ik waardeer z’n telefoontje”, zegt D’Hondt. “Hij legde uit waarom hij mee heeft gedaan aan het Rad van Fortuin. Dat was blijkbaar een speciale editie om geld in te zamelen voor de gezondheidszorg. Ik vind wel nog altijd dat een spelprogramma niet de plaats is voor een viroloog die ons mee door deze pandemie moet loodsen. Hij bracht begrip op voor het feit dat dit veel mensen tegen de borst stoot. Daarmee is de kous voor mij af”, besluit D’Hondt.