‘Parkeer en Zorg’ nog geen groot succes in Izegem

Sinds 1 maart kunnen zorgverstrekkers in Izegem parkeren voor de oprit of de garagepoort van patiënten of van buren voor de duur van de verzorging, maar dat is tot nu toe nog geen groot succes gebleken.

De vraag om dit systeem ook in Izegem in te voeren kwam van Open VLD en werd door de Izegemse gemeenteraad goedgekeurd. “Op dit ogenblik hebben al vijf eigenaars hun garagepoort of oprit aangeboden via dit systeem en acht zorgverstrekkers hebben al een dergelijke parkeerkaart aangevraagd. Het is dus nog geen groot succes, maar het wordt dus wel al effectief gebruikt,” vertelt schepen van mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).

Geen garantie

Wie zijn of haar garagepoort of oprit aanbiedt voor dit systeem doet dit 24/24 en 7/7. De stad stelt een sticker ter beschikking die zichtbaar aan de oprit of aan de garagepoort moet aangebracht worden. De zorgverstrekker moet zijn beurt een ‘Parkeer en Zorg – kaart’ zichtbaar in de wagen leggen.

Met dit systeem worden meer parkeermogelijkheden aangeboden, maar dat is natuurlijk geen garantie. De kaart is ook enkel geldig voor een deelnemende oprit of garagepoort en het systeem kan enkel als er geen parkeerverbod van toepassing is aan die garage of oprit.

Gratis aanvraag

Gebruikers en aanbieders die van het systeem willen gebruik maken kunnen nog altijd een aanvraag richten tot de dienst openbare werken en mobiliteit van Stad Izegem. De kaart en de sticker zijn gratis te bekomen.