‘Kortrijk Creativity Week’ toont ontwerpers van morgen

Wie zijn de ontwerpers van morgen? Welke creatieve designers en bedrijven moeten we in de gaten houden?

Je ontdekt het allemaal op Kortrijk Weide. Daar loopt tot zondag de ‘Kortrijk Creativity Week’. Tot vorig jaar heette het event ‘Week van het Ontwerpen'. Er zijn gratis tentoonstellingen en installaties en ook tal van events en masterclasses.

Bij het binnenkomen vallen de wandtapijten van het ontwerpersduo Les Monseigneurs meteen op. Victor Verhelst en Thomas Renwart ontwierpen drie unieke wandtapijten met afvalgaren van het Kortrijkse textielbedrijf Verilin. Het duo won dit jaar de belangrijke BKRK-award Textiel.

Op de expo Design x 50 ontdek je innovatieve producten uit Designregio Kortrijk. Om de twee jaar reikt Designregio Kortrijk awards uit voor de beste en innovatieve producten uit West-Vlaanderen. Dit jaar stonden de begrippen 'design thinking' en 'duurzaamheid' centraal.

Kortrijk is in 2017 bekroond met het lidmaatschap van het UNESCO Creative Cities Network in het domein design. Designregio Kortrijk onderzoekt hoe ze de stad op de kaart kunnen zetten wereldwijd.

Zondag komt de designer van het jaar langs: de 32-jarige ontwerpster Linde Freya Tangelder. Ze maakt objecten en meubelstukken en komt vertellen over de uitdagingen van een jonge ontwerper.

Alle tentoonstellingen en installaties zijn gratis te bezoeken vanaf morgen tot zondag 27 oktober.