‘Fietsprofessor’ maakt Brugse jongeren wielergek

Wist je dat de fiets is uitgevonden dankzij kinderspeelgoed en dat er in 1870 al een koers was in Brugge? Het zijn maar enkele van de vele weetjes die Bruggeling Toon Duyck ontdekte. De ‘wielerprofessor’ was vanmiddag te gast in het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis in Brugge.

Hij is uitgedost zoals de bourgeoisie vroeger op de fiets en heeft zich verdiept in de geschiedenis van de tweewieler en alles wat er rond hangt. ‘Professeur Vélo’ en ex-leerkracht Toon Duyck pakt graag uit met z’n wielerkennis in de aanloop naar het WK Tijdrijden tussen Knokke-Heist en Brugge. Zo blijkt dat de voorloper van de fiets een loopwagen was. En dat pedalen pas dateren van 1839. De eerste fietsen waren helemaal in hout en de wielen bolden ook nog niet zo best.

Tentoonstelling

Meer lees je in het boekje ‘Een nieuwe kijk op het ontstaan van de fiets’. Naar aanleiding van het WK is er ook de tentoonstelling ‘Een droomploeg voor het WK, 9 Brugse wielerhelden' in het stadsarchief op de Burg in Brugge, waar Toon Duyck aan meewerkte.