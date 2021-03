Volgens Iris Cornette zijn scholen het slachtoffer van een politiek spel waarvan de leerlingen die minder lessen krijgen en de werkende ouders die alweer moet jongleren tussen werken en opvoeden, de dupe zijn.

‘Maatregelen zorgen voor polarisering’

Bovendien krijg je polarisering op alle niveaus, aldus de directeur. 'Het begint al bij het lerarenkorps. De ene groep leerkrachten krijgt vakantie, de andere groep moet examentoezicht houden en examens verbeteren. Of kijk naar het kleuteronderwijs waar er vanuit de vakbonden wordt opgeroepen om te staken - terecht zoals de feiten nu zijn - maar het had nooit zover mogen komen!'



‘Enige juiste oplossing was afstandsonderwijs’

De scholen opnieuw voor blok gezet. 'Examens mogen doorgaan, maar wie gaat er dan volgende week examen toezicht houden? De maatregelen zijn mossel noch vis, ondoordacht en puur geënt op een politiek dispuut. Het creëert ook polarisering in de huiskamer want sommige leerlingen studeren voor hun examens terwijl broer of zus al vakantie aan het vieren is. Hier was maar één oplossing echt aan de orde: de examens laten doorgaan en afstandsonderwijs invoeren voor alle andere leerlingen.”

‘Kritiek op Lieven Boeve’

Cornette hekelt ook de reactie van Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs: 'Als hij zegt dat hij ons meer tijd zou willen geven om te schakelen, dan moet ik echt lachen. Nu zouden we het niet kunnen organiseren? Nu hebben we plots twee tot drie dagen nodig? En dat terwijl de vorige maatregelen op een zondagavond (!) werden aangekondigd die nota bene direct moest ingaan. En à propos, wij hebben dat gerealiseerd op een halve dag met ons sterk, veerkrachtig en ondernemend schoolteam! Het wordt tijd dat wij eens als grote mensen behandeld worden en niet als marionetten.'