Riemgespen, kistbeslag, ringen, insignes, een stuk van een zwaard: het zijn maar enkele voorbeelden van kleine, middeleeuwse metalen voorwerpen die binnenkort te zien zijn in de expo Heavy Metal in het Yper Museum.

De tentoonstelling loopt van 17 september 2022 tot 29 januari 2023 en is een samenwerking van het museum met de Vrije Universiteit Brussel.

Heavy Metal gaat niet over archeologie op zich maar spitst zich toe op metaalvondsten. Grote en kleine metalen voorwerpen uit middeleeuwse stadsopgravingen in Mechelen, Antwerpen, Gent of Ieper komen hier voor het eerst samen. Dankzij een subsidie van het agentschap Onroerend Erfgoed kon de Vrije Universiteit Brussel alle opgegraven metalen voorwerpen uit Vlaamse steden inventariseren. De projectdatabank bevat informatie over meer dan 11.000 individuele objecten uit bijna 200 recente opgravingen. Een deel daarvan wordt nu voor het eerst getoond in Ieper en gaat vanaf januari op rondreis door Vlaanderen.

Gebruiksvoorwerpen

Heavy Metal toont ook heel wat metalen gebruiksvoorwerpen: vaatwerk, tinnen borden, kandelaars, sleutels of kistbeslag. Ze leren ons hoe middeleeuwers eten, wonen of schrijven. Tot in de 15de eeuw schrijft men bijvoorbeeld op wastabletten met een schrijfstift of stylus met één puntig en één afgeplat uiteinde. Deze styli vind je niet alleen in religieuze context zoals kloosters, maar ook bij rijkere families. Veel archeologische metaalvondsten zijn ijzeren werktuigen zoals hamers, bijlen en wiggen die bedoeld zijn voor de bewerking van hout. Dat is het voornaamste bouwmateriaal in de middeleeuwse stad. Voor kleinere werktuigen zoals messen en priemen is het vaak gissen waarvoor ze dienen.